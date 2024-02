Sbarra, incontro positivo col governo su sicurezza lavoro

"Un incontro positivo e apprezzabile, in cui il governo ha illustrato alcuni elementi che caratterizzeranno il prossimo decreto sicurezza aprendo al contributo del sindacato per miglioramenti e integrazioni". Così il segretario generale della Cisl, Cisl, Luigi Sbarra. "La ministra Calderone ha preannunciato la volontà di rafforzare controlli, ispezioni, assunzioni, sanzioni, investimenti. Misure in parte condivisibili", che ora "devono essere collegate a una complessiva e concertata strategia nazionale", afferma chiedendo di "dare continuità al confronto" e di costruire un patto "per porre fine a una strage silenziosa" sul lavoro.



