In Cina 2,4 miliardi per la più grande miniera di rame al mondo

La Cina ha dato il via libera all'ambizioso piano da 17,5 miliardi di yuan (pari a 2,4 miliardi di dollari) per espandere la miniera di Julong nell'altopiano del Qinghai-Tibet, aperta pochi anni fa, fino a farla diventare la più grande al mondo per la produzione di rame. Le autorità di Pechino, hanno riferito i media statali, hanno approvato la seconda fase di sviluppo che aumenterà la capacità giornaliera di estrazione e lavorazione del minerale da 150.000 a 350.000 tonnellate per avere la quantità annua di oltre 100 milioni di tonnellate, secondo le note separate rilasciate da Zijin Mining Group e Zangge Mining, i due maggiori investitori del progetto.

In base ai piani, la nuova fase a cielo aperto entrerà in funzione entro la fine del 2025 e avrà una durata di servizio di 36 anni: aumenterà la produzione annuale di rame di Julong da 154.000 a 300.000-350.000 tonnellate e quella di molibdeno minerale da 5.000 a 13.000 tonnellate. L'attività della prima fase è iniziata alla fine del 2021, con una capacità di produzione annua di rame designata di 160.000 tonnellate circa Zijin e Zangge possiedono rispettivamente il 50,1% e il 30,8% di Julong. La prima ha acquisito la sua quota per circa 3,9 miliardi diyuan (539 milioni di dollari) a giugno del 2020.

Julong, inoltre, possiede anche i diritti su due altre miniere più piccole nell'area adiacente.



