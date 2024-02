I Btp pesano sull'Isee se si vuole l'assegno di inclusione

L'esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'Isee prevista dalla manovra di quest'anno non varrà per i beneficiari dell'assegno di inclusione e per i beneficiari dell'indennità per supporto formazione e lavoro.

Lo prevede la bozza del decreto Pnrr in arrivo sul tavolo del consiglio dei ministri di oggi pomeriggio.

La norma è stabilita "al fine di consentire il raggiungimento delle categorie più vulnerabili del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), di cui alla Missione 5, componente 1, del Pnrr".



