Dl Pnrr in 48 articoli, da lavoro ad alloggi universitari

Contrasto alle frodi, responsabilizzazione degli enti attuatori, ma anche alloggi universitari, incentivi per Transizione 5.0, "dematerializzazione documentale" delle pubbliche amministrazioni, reclutamento di magistrati ordinari, sanità digitale. E' un pacchetto estremamente ricco quello contenuto nel decreto Pnrr che il governo si appresta a varare, probabilmente già nel Consiglio dei ministri di oggi. La bozza del provvedimento, che si configura già come un dl omnibus, conta ben 48 articoli tra i quali anche un capitolo lavoro che comprende misure per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare.



