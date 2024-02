Bombardieri: 'La vita di un lavoratore vale 20 crediti

"Qui la gente continua a morire, di chiacchiere ne abbiamo le tasche piene", dice il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dell'incontro di oggi con il Governo sulla sicurezza sul lavoro. "Parziali risposte" ed "in un clima che non è quello che ci dovrebbe esserci quando si parla di morti sul lavoro". "Non ci siamo". "Troppa timidezza", e "non c'è una copertura economica chiara". "Tutto è da decidere e da definire". Tra le risposte "la patente a crediti c'è, ma la vita di un lavoratore vale 20 crediti: si può lavorare con 15 e 5 si recuperano con un corso di formazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA