Pichetto, possiamo azzerare importazione gas russo entro l'anno

"Piccolissima quantità che arriva dalla Russia. Sono anche fine contratti, possiamo certamente anche azzerarla perché non è più essenziale per noi. Per quella quantità che abbiamo preso finora viene di fatto girata all'Austria". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine del Forum in Masseria 2024 rispondendo a chi chiedeva se l'Italia potesse azzerare l'importazione di gas dalla Russia entro l'anno.

"C'è stato un calo della domanda - ha aggiunto - dovuto certamente al clima mite, che quindi ci ha permesso di mantenere altissimi gli stoccaggi. Possiamo dire che stiamo già stoccando per il prossimo inverno in questo momento, avendo dei contratti di mantenimento degli stock in particolare da parte di Snam".





