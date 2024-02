SegreDifesa a Singapore a supporto dell'industria della Difesa

Una delegazione del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti, guidata dal Direttore di Armaereo Giuseppe Lupoli, ha partecipato al Singapore Airshow, come opportunità per "supportare gli interessi dell'industria nazionale nella strategica area dell'Indo-Pacifico e - evidenzia una nota - di consolidare l'ottimo livello di relazioni bilaterali nel settore difesa con Singapore, creando i presupposti per potenziali future opportunità di collaborazione bilaterale, in particolare nell'area della ricerca e sviluppo in ottica multidominio".

Per la delegazione italiana incontri informali con figure apicali della Difesa di Singapore a livello governativo e militare, visite presso gli stand di aziende italiane e straniere. incontri bilaterali con le delegazioni di Canada, Filippine, Germania e Israele.

La delegazione di Segredifesa é stata anche ricevuta dall'Ambasciatore italiano, Dante Brandi, "e pienamente supportata nel corso delle attivitá dal personale dell'Ambasciata".



