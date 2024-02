Lagarde, per le decisioni sui tassi la Bce è indipendente

"La Bce è indipendente e determinata a continuare a essere indipendente e dipendente dai dati nella valutazione che facciamo e nella politica di decisione che abbiamo approvato".

Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde rispondendo a una domanda su cosa pensi di chi ritiene improbabile che l'istituto centrale decida un taglio dei tassi prima della Fed.

I numeri sulla crescita dei "salari del quarto trimestre sono incoraggianti, ma come abbiamo detto nella nostra dichiarazione di politica monetaria il consiglio direttivo deve essere aver più fiducia" per esser convinto che sia avvenuto un calo "sostenibile" dell'inflazione in vista "dell'obiettivo a medio termine del 2% che abbiamo fissato. Ci sono molti settori e dipendenti che sono oggetto di negoziati che si concluderanno nel corso del primo trimestre del 2024 e "se i numeri continueranno a essere incoraggianti" questo "sarà importante per noi", ha aggiunto Lagarde.



