Prezzo del gas in ulteriore discesa sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a marzo, già partito in negativo a inizio seduta cede il 3,2% a 22,4 euro al Megawattora, correggendo i minimi dall'agosto 2021.

Debole anche il petrolio, che perde l'1,2% a 77,6 dollari al barile.



