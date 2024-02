Tenaris chiude il 2023 con l'utile a circa 4 miliardi dollari

Tenaris mette a segno un 2023 da record grazie alla crescita del fatturato, del margine operativo lordo e dell'utile netto. Nel corso dell'anno i ricavi hanno raggiunto 14,9 miliardi di dollari (13,7 miliardi di euro), in crescita del 26% rispetto al 2022. L'utile netto sfiora i 4 miliardi di dollari (3,7 milioni di euro), in aumento del 55% rispetto all'anno precedente.

Il margine operativo lordo (Ebitda) sale a 4,8 miliardi di dollari (4,4 miliardi di euro). La società prevede il pagamento di un dividendo di 0,60 dollari per azione, per un importo complessivo di circa 700 milioni di dollari. L'importo include l'acconto di 0,20 dollari per azione pagato nel novembre 2023.

La seconda tranche da 300 milioni di dollari del programma di riacquisto di azioni, annunciato in precedenza, pari a 1,2 miliardi di dollari, dovrebbe iniziare lunedì 20 maggio.

Per l'anno attualmente in corso la società prevede che le vendite del primo semestre saranno in linea con quelle del secondo semestre del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA