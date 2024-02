Sky entra nella telefonia mobile dal 29 febbraio

Dal 29 febbraio arriva Sky mobile.

I punti di forza saranno la copertura, che potrà contare sulla rete mobile di Fastweb che raggiunge oltre il 99% del territorio in 4G e la possibilità di navigare anche in 5G senza costi aggiuntivi, tecnologia che entro il 2025 raggiungerà il 90% della popolazione.

Sky Mobile powered by Fastweb nasce per "soddisfare tutte le esigenze di consumo dei clienti, e sarà disponibile in più soluzioni", spiega una nota. La qualità di quest'offerta a brand Sky sarà garantita da un partner tecnologico di eccellenza come Fastweb.

"Con questa novità daremo un'opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto", afferma Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Il lancio di Sky Mobile powered by Fastweb sarà accompagnato da una campagna di comunicazione con un testimonial d'eccezione, che sarà svelato a ridosso della partenza dell'offerta.



