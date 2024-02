I ricavi di Mercedes nel 2023 salgono a 153,2 miliardi

Mercedes-Benz Group ha ottenuto solidi risultati finanziari nel 2023. Il fatturato sale a 153,2 miliardi di euro, rispetto ai 150 miliardi del 2022. L'utile prima delle imposte (Ebit) del gruppo si attesta a 19,7 miliardi di euro, rispetto ai 20,5 miliardi dell'anno precedente.

Prevista la distribuzione di un dividendo di 5,30 euro per azione ed un riacquisto di azioni proprie per un valore massimo di 3 miliardi di euro.

Il cash flow delle attività industriali ha raggiunto 11,3 miliardi. La liquidità netta del settore industriale è salita a 31,7 miliardi di euro. Gli investimenti del gruppo nell'intero esercizio sono stati pari a 3,7 miliardi di euro. Le spese di ricerca e sviluppo si attestano a 10 miliardi.

Per il 2024 il gruppo prevede un fatturato al livello dell'anno precedente, Ebit visto leggermente al di sotto del livello del 2023. Mercedes-Benz ha "proseguito la sua trasformazione nel 2023, sviluppando nuove innovazioni elettriche e digitali all'avanguardia, scalando i veicoli elettrici e ottenendo solidi risultati finanziari", spiega l'amministratore delegato Ola Kaellenius. "In altre parole - aggiunge - il team è riuscito ancora una volta a mettere in atto la nostra strategia in tempi difficili, realizzando la eSprinter e la nuova Classe E. Allo stesso tempo, abbiamo preparato il terreno per i prodotti e le piattaforme di nuova generazione per mantenere Mercedes-Benz all'avanguardia nel settore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA