Borsa: Milano in rialzo dell'1%, volano Tenaris e Stm

La Borsa di Milano accelera con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 32.365 punti. A Piazza Affari vola Tenaris (+8,4%), dopo i risultati in crescita del 2023, e Stm (+4,3%), in linea con tutto il settore dei semiconduttori dopo i conti di Nvidia negli Stati Uniti.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 148 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,98%.

Nel listino principale si mettono in luce anche le banche in un contesto di tassi ancora alti. Sale Mps (+3,1%), Bper (+2,2%), Banco Bpm (+1,8%), Unicredit (+1,2%), Intesa (+0,8%).

Acquisti sulle auto dove Iveco guadagna il 2,1% e Stellantis l'1,8%.

Giornata fiacca per le utility, con il prezzo del gas in lieve rialzo. In flessione Hera (-1%), Snam (-0,6%), Italgas e A2a (-0,3%) e Enel (-0,2%).



