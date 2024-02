Le Borse europee aprono in rialzo dopo i verbali della Fed in vista di quelli della Bce.

L'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del taglio dei tassi. Sotto i riflettori il comparto tecnologico dopo i risultati di Nvidia negli Stati Uniti.

Avvio positivo per Francoforte (+1,22%), Parigi (+0,82%), Londra (+0,26%).



