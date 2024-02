Unem, a gennaio +8,1% vendite prodotti petroliferi

A gennaio i consumi petroliferi italiani complessivamente sono aumentati del 4,1% (+179.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2023 e le vendite totali hanno guadagnato l'8,1% (+298.000 tonnellate) soprattutto grazie al contributo dei carburanti, non solo quelli legati alla mobilità stradale, navale e aerea, ma anche di bitumi e lubrificanti. Lo rende noto l'Unem (Unione energie per la mobilità), precisando che crescono tutti i prodotti per la mobilità trainati da benzina (+9%) e gasolio (+10%). Il trasporto aereo appare aver recuperato i livelli pre-Covid.

Quanto alla dinamica dei prezzi al consumo, in media la benzina a gennaio è stata pari a 1,777 euro al litro, circa 5 centesimi in meno rispetto a gennaio 2023, mentre il gasolio a 1,734, ben 14 centesimi in meno. A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), in media la benzina e il gasolio sono risultati inferiori di 3,5 centesimi rispetto alla media dell'area euro.



