Mai più morti sul lavoro, presidio a Porta Nuova a Torino

Oggi sciopero nazionale di due ore proclamato da Cgil e Uil con le categorie degli edili e dei metalmeccanici dopo la strage sul lavoro avvenuta a Firenze venerdì scorso. Feneal Uil Piemonte e Fillea Cgil Piemonte hanno distribuito volantini in tutti i cantieri edili , Filt Cgil e Uil Trasporti davanti alla stazione di Porta Nuova, dalle 8.30 alle 10.30 per sensibilizzare i cittadini e le cittadine. A Novara dalle 16 alle 18 ci sarà un presidio in piazza Matteotti e, nelle stesse ore, a Verbania davanti all'Esselunga. A Vercelli alle 16 in corso Libertà angolo via Vittorio Veneto, presidio con volantinaggio. Ad Alessandria presidio e volantinaggio dalle15.30 alle 17 in piazza Libertà.

"Basta parlare di cordoglio, è il momento che il governo, le imprese e le loro associazioni di rappresentanza si assumano le responsabilità: massimo ribasso, appalti a cascata, mancanza di controlli, precarietà del lavoro sono conseguenze di scelte, non una fatalità. Mai più morti sul lavoro", dicono i sindacati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA