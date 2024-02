Landini, 'basta chiacchiere, governo apra trattativa seria'

"Chiediamo che si apra una trattativa seria, di annunci, di chiacchiere ne ho già sentite anche troppe", mentre il governo "è da luglio che non ci sta incontrando". Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando con i giornalisti in occasione della manifestazione di Firenze dopo il grave incidente costato la vita il 16 febbraio a 5 operai. "Siamo convocati lunedì mattina - ha proseguito -, bene, si apra una trattativa, non sia il solito film dove ci tengono mezz'ora a Palazzo Chigi per poi fare quello che vogliono".



