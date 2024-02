Hsbc: +78% utile lordo nel 2023, ma delude le attese

Hsbc ha registrato un balzo del 78% dell'utile lordo nel 2023, a 30,3 miliardi di dollari, mancando tuttavia le stime medie degli analisti di 34,06 miliardi, a causa degli alti costi di svalutazione. Noel Quinn, a capo della più grande banca europea per asset, ha annunciato un ulteriore riacquisto di azioni proprie fino a 2 miliardi, pur sottolineando che l'istituto ha effettuato "un aggiustamento di valutazione di 3 miliardi di dollari" della partecipazione nella cinese Bank of Communications. I titoli Hsbc, trattati anche alla Borsa di Hong Kong, accusano un calo del 3,1% a fronte del benchmark Hang Seng in rialzo di circa il 3%



