Fitto, Italia prima in Ue per obiettivi e investimenti Pnrr

"Esprimo grande soddisfazione per quanto emerso sull'Italia dalla valutazione di medio-termine sul Pnrr pubblicata oggi dalla Commissione europea". Lo dichiara in una nota il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, sottolineando che "il rapporto di oggi conferma che l'attuazione del Pnrr italiano va avanti con grande efficacia e rapidità e che l'Italia è prima in Europa per obiettivi, riforme e investimenti realizzati".

"Un riconoscimento molto importante del lavoro di squadra fatto finora anche perché frutto di una valutazione affidata dalla Commissione ad un consorzio scientifico indipendente e di grande prestigio", aggiunge Fitto. "Consideriamo questo ulteriore segnale positivo come uno stimolo a proseguire con efficacia e determinazione il nostro lavoro", conclude Fitto.





