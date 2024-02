Borsa: Milano tiene (+0,2%) con Mediobanca e Mps

Piazza Affari, sostanzialmente in linea con i listini europei, nei primi scambi conferma l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,2%, con Mediobanca che spicca come titolo nettamente migliore nel paniere a elevata capitalizzazione in aumento fino al 3% oltre i 12 euro.

Molto bene anche Mps che cresce di due punti percentuali a quota 3,53 dopo la scadenza del periodo di lockup di 90 giorni che impediva al Mef di vendere altre quote. In rialzo comunque tutto il settore bancario, mentre Tim cede mezzo punto ed Hera l'1%. Non fa prezzo a inizio seduta Iveco, che ieri era stato il titolo più pesante con un calo di oltre tre punti.



