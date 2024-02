Von der Leyen a industriali, 'sostegno per neutralità climatica'

"La Commissione Ue è qui per sostenere ogni industria nel suo percorso verso la neutralità climatica. Prevedibilità, prezzi dell'energia più bassi, competitività e una forte motivazione commerciale per la tecnologia pulita: è su questo che stiamo lavorando. E su come mantenere il nostro vantaggio". Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen facendo riferimento al suo intervento nel corso dell'incontro di oggi ad Anversa con gli industriali europei.



