Salvini, valutare autovelox con limite 50 in strade larghe

Sugli autovelox "non può esserci il fai da te". Il governo sta pensando ad una "omologazione nazionale" perché "per salvare vite vicino a scuole, ospedali, una curva pericolosa ci sta, ma piazzati dalla sera alla mattina su stradoni per tassare gli automobilisti hanno poco a che fare con la sicurezza". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, parlando a Rtl 102.5, citando ad esempio il caso di Viale Enrico Fermi a Milano o all'uscita dell'autostrada per chi viene da Como o da Varese.

"Il limite dei 50 in stradoni larghi larghi larghi lascio a voi giudicare se è per sicurezza o per fare alcune centinaia di multe al giorno".

Salvini ha quindi parlato di una riorganizzazione della Motorizzazioni per "ridurre i tempi delle revisioni e per conseguire la patente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA