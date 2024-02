Isybank ora è disponibile anche attraverso pc e tablet

I clienti di Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, possono accedere ai propri conti correnti anche da Pc e tablet. In queste ore stanno arrivando via mail le demo informative per avvisare i clienti che ci sono nuove modalità di accesso.

Confermando quanto già anticipato alcuni mesi fa, la banca, a seguito dell'ascolto dei clienti, si è subito attivata per mettere a disposizione questa nuova funzionalità. Al nuovo Internet Banking di Isybank si potrà accedere attraverso il sito della banca digitale (Isybank.com).

All'interno i clienti troveranno le sezioni: conti, dove è possibile visionare il saldo disponibile del conto e accedere velocemente alle funzionalità dispositive; operazioni, dove possono disporre bonifici ed effettuare pagamenti F24 ordinari e semplificati; archivio, per visionare la documentazione obbligatoria della banca e i documenti relativi ai pagamenti effettuati; profilo, dove i clienti possono visualizzare i propri dati personali, l'elenco dei propri rapporti e uscire dall'Internet Banking.

L'app di Isybank nasce dalla stessa metodologia di progettazione dell'app Intesa Sanpaolo Mobile, riconosciuta dalla società di ricerche statunitense Forrester per il secondo anno consecutivo come migliore App di banking al mondo, nel rapporto The Forrester digital experience review: global mobile banking apps.



