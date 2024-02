Fim, Fiom, Uilm, ridurre l'orario di lavoro fino a 35 ore

I sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil presentano la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per il 2024-2027, che riguarda più di 1,5 milioni di lavoratori.

Sul fronte salariale, la richiesta di aumento medio, relativa al triennio, è pari a 280 euro sul trattamento economico minimo. Tra le principali novità, la richiesta di sperimentare la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario: "Chiediamo che si avvii una fase di sperimentazione contrattuale con l'obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali".



