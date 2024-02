Federmeccanica, 'far convergere sostenibilità e competitività'

Federmeccanica "darà riscontro alla piattaforma con le modalità opportune conformemente a quanto previsto dalle procedure previste dal Ccnl; opererà nel rispetto delle regole confederali e contrattuali di categoria vigenti; riafferma la funzione del Cccl di fornire garanzie economiche e normative".

Nel commentare la piattaforma dei sindacati per il rinnovo contrattuale per Federmeccanica "è opportuno sottolineare che per effetto del recupero ex post dell'Ipca sono stati e vengono riconosciuti incrementi salariali significativi. Grazie al livello aziendale è stato ed è possibile realizzare un'ulteriore redistribuzione".

Sottolinea che "rimane fermo il principio della distribuzione della ricchezza dove è stata prodotta e dopo che è stata prodotta. E' necessario che ogni azione sia funzionale alla competitività dell'industria metalmeccanica".

"Nella nostra assemblea generale - sottolinea ancora Federmeccanica - è stata lanciata la proposta di sviluppare elementi Esg nel Ccnl, al fine di realizzare una convergenza tra sostenibilità e competitività. La convergenza tra sostenibilità e competitività andrà sempre garantita, ad ogni livello, nell'interesse delle imprese, delle persone e del Paese".





