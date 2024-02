Borsa: Milano piatta con le banche, corre Unipol

La Borsa di Milano (+0,03%) prosegue piatta appesantita dalle banche. A Piazza Affari corre Unipol (+2,1%), dopo i conti e la riorganizzazione societaria che porterà all'opa sulla controllata UnipolSai e alla sua successiva incorporazione. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 149 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,89%.

Senza particolari scossoni Generali (+0,1%), con l'annuncio del presidente di Fondazione Crt, Fabrizio Palenzona, di avere il 2% della compagnia assicurativa, dopo l'uscita da Banco Bpm (-0,4%) e la stima per il ceo di Unicredit (-0,2%) Andrea Orcel.

In luce Leonardo (+0,8%) e Prysmian (+0,5%).

In fondo al listino principale Iveco che cede lo 0,9%. In flessione Tim (-0,7%), dopo il rally della vigilia con la promozione da parte degli analisti di Bank of America. Vendite per Campari e Tenaris (-0,7%) e Pirelli (-0,5%).



