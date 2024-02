Accordo Ue su nuovi certificati per la rimozione della CO2

Accordo tra le istituzioni Ue per dare vita al primo quadro europeo di certificazione per la rimozione della CO2 dall'atmosfera. Il regolamento, proposto a novembre 2022 dalla Commissione Ue, è volto a incentivare le attività di assorbimento del carbonio sia con tecnologie industriali, sia con metodi naturali come accade in agricoltura e silvicoltura, contribuendo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

L'accordo copre diversi tipi di tecniche, come lo stoccaggio permanente del carbonio con tecnologie industriali, lo stoccaggio in prodotti di lunga durata come quelli a base di legno, e il carbon farming in agricoltura.



