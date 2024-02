A2a chiude il 2023 con margine operativo record a 1,93 miliardi

A2a ha chiuso l'esercizio 2023 con un margine operativo lordo preliminare in crescita del 30% a 1,93 miliardi. Gli investimenti sono cresciuti dell'11% a 1,38 miliardi e la posizione finanziaria netta è salita da 4,26 a 4,68 miliardi per effetto del capitale circolante riconducibile all'espansione della base clienti di A2a Energia, in particolare nei segmenti Salvaguardia e Tutele Graduali - Microimprese, e al pagamento di imposteuna tantum legate alla tassazione degli extra profitti del 2022.

In crescita del 35% la produzione di rinnovabili a oltre 4,5TWh, compresa una produzione eolica di 0,4TWh, quasi raddoppiata rispetto al 2022, grazie alle acquisizioni effettuate in quell'anno e all'avvio dell'impianto di Matarocco Trapani). In crescita del 37% la produzione idroelettrica, che ha raggiunto 3,7 TWh, uno in più rispetto al 2022.

Secondo l'amministratore delegato renato Mazzoncini i risultati preliminari di A2a "confermano l'accelerazione della crescita del gruppo impressa dal Piano Industriale al 2030".

"Nel corso del 2023 - spiega - abbiamo ulteriormente incrementato gli investimenti in infrastrutture strategiche per la transizione ecologica del Paese con 1,38 miliardi di euro, l'11% in più rispetto al 2022 e chiudendo il triennio 2021-2023 a 5 miliardi, includendo anche il contributo delle acquisizioni". Mazzoncini sottolinea il "livello record" del margine operativo lordo, definendolo un "risultato straordinario, frutto del contributo bilanciato di tutte le nostre Business Unit e in particolare dell'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, delle efficaci strategie di copertura e delle azioni di sviluppo commerciale oltre che della progressiva normalizzazione dello scenario energetico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA