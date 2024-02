Tim corre in Borsa (+4%) su report Bank of America

Ottimo avvio di seduta per Tim in Piazza Affari dopo un report di Bank of America che ha alzato il giudizio da 'neutral' a 'buy': il titolo del gruppo Tlc, partito subito bene, sale del 4% a 0,29 euro.

Oggi è anche la giornata di una videoconferenza del commissario europeo all'Economia Gentiloni e dell'amministratore delegato del gruppo Labriola, con il vertice di Tim che la scorsa settimana ha chiarito di puntare senza incertezze a chiudere il suo riassetto con la vendita di Netco a Kkr.



