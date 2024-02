Stellantis valuta per Mirafiori auto del partner cinese, stampa

Stellantis starebbe valutando la possibilità di produrre in Italia, nello stabilimento di Mirafiori i veicoli elettrici del partner cinese Leapmotor. La notizia riportata da Automotive News ha come punto di partenza una dichiarazione dell'amministratore delegato Carlos Tavares che nei giorni scorsi, parlando della partnership con la società cinese, non ha escluso la possibilità che Leapmotor venga a produrre in Italia "se ci fosse un business case adeguato".

Stellantis conferma le parole di Tavares, ma non fornisce ulteriori precisazioni in merito a Mirafiori.

La società cinese - secondo Automotive News - potrebbe costruire nello storico stabilimento di Torino 150.000 veicoli elettrici a basso costo all'anno, che sarebbero venduti dai concessionari europei di Stellantis.

Oggi a Mirafiori si producono la 500 elettrica e le Maserati Gran Cabrio, Gran Turism e il suv Levante (la produzione di quest'ultimo finirà il 31 marzo).

La partnership con Leapmotor prevede l'acquisizione da parte di Stellantis del 21% per 1,5 miliardi di euro e la creazione di una joint venture con sede in Olanda chiamata Leapmotor International controllata dalla società italofrancese.



