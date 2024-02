Mimit, '4 dipartimenti con riorganizzazione del dicastero'

Con il processo di riorganizzazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati "nominati i dirigenti nelle specifiche divisioni in capo ai 4 dipartimenti e alle 9 direzioni generali".

Lo ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una conferenza stampa sul tema.

La riorganizzazione prevede "il dipartimento per le politiche per le imprese; il dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie; il dipartimento mercato e tutela; il dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza".

Il processo, ha sottolineato Urso, "si è concluso in soli 63 giorni, compresi i festivi e il periodo natalizio, senza che ciò abbia impattato sulle tempistiche e la qualità dei servizi erogati".



