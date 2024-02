Landini, 'con Bombardieri mercoledì a Firenze'

Mercoledì 21 febbraio "sarò a Firenze, insieme a Pierpaolo Bombardieri" per una manifestazione in occasione dello sciopero di due ore a livello nazionale proclamato da Cgil e Uil, con le categorie degli edili e dei metalmeccanici, in seguito al crollo nel cantiere del supermercato.

Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "L'aria che tira" su La7. "La manifestazione si concluderà proprio davanti al cantiere", ha aggiunto.

"Questo governo con il Codice degli appalti ha liberalizzato il subappalto a cascata. L'Europa non ha chiesto nulla. Sono balle": ha aggiunto Landini sul fatto che le nuove regole siano state chieste dall'Europa, e sostiene la necessità di norme uguali tra il settore privato e pubblico.

"Un imprenditore che vuole fare seriamente il suo lavoro - ha poi affermato - non assume persone in nero e non mette a repentaglio vite. Quando queste cose succedono vuole dire che c'è qualcuno che sta violando le leggi e che non ha più la dignità di fare l'imprenditore. Qui non si possono scaricare le responsabilità su chi è morto o su chi è sfruttato, il problema è chi sfrutta e non rispetta le leggi.

E qui c'è una responsabilità precisa, delle imprese, di chi ha gestito il cantiere e anche del governo che ha fatto leggi assurde in queste anni che hanno favorito questi processi. Quando introduci il subappalto a cascata, inizia una catena che non finisce mai e questo determina una svalorizzazione continua del lavoro e messa a rischio della vita delle persone", ha detto Landini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA