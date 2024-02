Borsa: l'Europa prosegue fiacca senza Wall Street, Tim +4%

Le Borse europee proseguono senza spunto in una seduta priva di Wall Street chiusa per il 'President Day'. L'indice d'area, lo Stoxx 600, viaggia piatto con le vendite che impattano soprattutto sui tecnologici. Di contro si muovono spediti i farmaceutici.

Milano cede lo 0,18% con il Ftse Mib a 31.677 punti. Sempre avanti Tim (+4,4%) con Bank of America che ha alzato la raccomandazione da 'neutral' a 'buy'. Tra i titoli sotto la lente UnipolSai è un passo dei 2,7 euro, il prezzo dell'opa che verrà lanciata da Unipol che è vicino ai 7 euro e , quindi, è ancora sotto 9 euro a cui il titolo viene valorizzato sulla base del concambio.

Tra le altre Piazze, Francoforte cede lo 0,37%, Parigi lo 0,24% mentre Londra segna un marginale +0,13%.

Quanto alle commodity il petrolio è poco mosso con il wti piatto a 79 dollari al barile e il brent sopra gli 83 dollari. Il gas scende sotto i 24 euro al megawattora con il prezzo che cede il 3,9%. Lo spread tra Btp e Bund resta nell'area dei 148 punti con il rendimento del decennale italiano che sale 3,89%. Per i cambi l'euro si conferma debole sul dollaro con cui scambia a 1,0767.





