Borsa: l'Europa procede senza idee, Londra piatta

I mercati azionari del Vecchio continente proseguono senza grandi variazioni in una giornata nella quale Wall Street sarà chiusa per il Presidents day. La Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,2%, con Londra che ondeggia attorno alla parità, mentre Parigi perde lo 0,2%. In calo dello 0,3% Francoforte e Milano.

Piatta anche Mosca, con il gas che conferma un calo tra uno e due punti percentuali aggiornando poco sopra i 24 euro i minimi dal settembre 2021. Il petrolio tiene i 77 dollari al barile.

Calma nel settore dei titoli di Stato, con lo spread che ondeggia attorno ai 147 punti della chiusura di mercoledì. Euro stabile contro il dollaro a quota 1,077.

In questo contesto in Piazza Affari prosegue la corsa di Tim: dopo un report di Bank of America che ha alzato il giudizio da 'neutral' a 'buy' il titolo del gruppo Tlc è salito fino al 5% a 0,29 euro, mentre mercoledì è in programma una videoconferenza del commissario europeo all'Economia Gentiloni e dell'amministratore delegato del gruppo Labriola.

Tra gli altri titoli, bene A2a che sale dell'1,3% a quota 1,68 euro, sempre in evidente calo Unipol (-3% a 6,7 euro) dopo la corsa di venerdì sull'accorciamento della catena di controllo, operazione che passerà attraverso un'Opa su UnipolSai e un'incorporazione della controllata nella capogruppo.

In Europa Santander sale del 2% a 3,7 euro dopo l'incremento del dividendo a 17,6 euro per azione e un piano di riacquisto di titoli propri per 1,5 miliardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA