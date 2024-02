Borsa: l'Asia tiene, listini cinesi positivi dopo le festività

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tendenzialmente in rialzo, con le Borse cinesi che hanno riaperto dopo il lungo ponte delle festività del Capodanno locale chiaramente in positivo.

Shanghai sale infatti dell'1,4% e Shenzhen dell'1,5%, con Hong Kong invece debole (-0,7%), ma si tratta di una Borsa che è rimasta aperta in questo cruciale periodo per i consumi della zona.

In aumento dell'1,1% Seul, piatta Tokyo che paga anche lo scivolone di Nintendo (-5%) con Bloomberg che spiega come il gruppo ritarderà il lancio della console che andrà a sostituire un prodotto di grande successo come Switch.

Con Wall Street che oggi sarà chiusa per il Presidents Day, i future sull'avvio dei mercati europei sono incerti.



