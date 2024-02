Allarme Consob, 'le truffe come l'albero degli zecchini d'oro'

La Consob punta il dito sulle truffe finanziarie che "ripropongono lo schema del gatto e della volpe e dell'albero degli zecchini d'oro, reso celebre da un episodio di Pinocchio, la fiaba di Carlo Collodi". "Che arrivino via web o per telefono - spiega l'autorità di vigilanza sui mercati - che propongano offerte in criptovalute, in azioni di aziende con marchi molto noti o che addirittura abusino del nome della stessa Consob, per ingannare i risparmiatori, il risultato è sempre lo stesso: chi cade nella trappola, perde i suoi soldi". "Tutte - sottolinea - hanno in comune la promessa di guadagni altissimi in tempi brevissimi".

Addirittura lo stesso logo della Consob è sfruttato per "prospettare ai risparmiatori già truffati l'ipotesi ingannevole di un recupero crediti, che in realtà non è altro che una truffa dopo la truffa" promuovendo iniziative che "nulla hanno a che vedere con la Consob".

Ai risparmiatori spetta il compito di "adottare tutte le cautele del caso quando vengono sollecitati ad aderire ad offerte dall'apparenza straordinariamente promettente, promosse il più delle volte da intermediari abusivi". Per farlo uno strumento a portata di tutti è la sezione 'Occhio alle truffe!' sul sito 'www.consob.it'.



