L'Argentina raggiunge il primo avanzo finanziario in 12 anni

L'Argentina ha registrato a gennaio un avanzo finanziario di 518.408 milioni di pesos argentini (576 milioni di euro): si tratta del primo risultato finanziario positivo del Paese dall'agosto 2012 e per il mese di gennaio dal 2011, secondo i dati del ministero dell'Economia.

Nel primo mese dell'anno, l'Argentina ha registrato un avanzo primario di 2.010 miliardi di pesos argentini (2.234 milioni di euro), mentre le entrate totali hanno raggiunto i 6.100 miliardi (6.830 milioni di euro), con un incremento del 256,7% su base annua.

Questi risultati - sostengono gli analisti - sono legati ai forti tagli alla spesa pubblica che il presidente ultraliberista Javier Milei ha attuato da quando è entrato in carica lo scorso 10 dicembre, con un piano fiscale 'shock' che ieri si è concretizzato nell'eliminazione per decreto dei fondi fiduciari pubblici.

Il risultato fiscale di gennaio è stato celebrato sui social dal capo dello Stato con lo slogan "Deficit zero non si negozia", ;;che il ministro dell'Economia, Luis Caputo, aveva scritto sul suo account dopo aver annunciato il primo surplus finanziario del Paese in 12 anni.



