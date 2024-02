Zangrillo, "dialogo con istituzioni locali per semplificare"

"Nell'epoca che stiamo vivendo, che è un'epoca piuttosto complessa, la pubblica amministrazione architrave dello Stato deve essere capace di semplificare il rapporto con gli utenti che sono cittadini e imprese. Quindi questo 'Facciamo semplice l'Italia' ha proprio senso di dialogare con le istituzioni locali e con le associazioni di categoria per farci aiutare in questo processo di semplificazione". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, paolo Zangrillo, a margine della tappa valdostana del tour 'Facciamo semplice l'Italia. PArola ai territori'.

"Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha aggiunto - prevede un obiettivo di 600 semplificazioni amministrative da qui al 2026. Io vorrei realizzare queste semplificazioni non con lo spirito di arrivare a 600 semplificazioni, ma con lo spirito di realizzare delle cose che vengono percepite veramente come semplificazione dai cittadini e dalle imprese. Mi interessa che questa attività sia l'attività che cade a terra, che abbia un riscontro nei nostri utenti. Per fare tutto questo, dobbiamo essere capaci di lavorare in squadra, e quindi la mia presenza qui è per lavorare con la Regione, lavorare con le categorie, e per farci raccontare quali sono i punti di attenzione sui quali dobbiamo insieme trovare delle soluzioni".



