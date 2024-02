Sbarra, 'il cordoglio non basta, strage sul lavoro deve finire'

"La tragedia nel cantiere di Firenze è un fatto agghiacciante. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e dei feriti. Ma il cordoglio e la solidarietà non bastano. La strage deve finire". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dopo l'incidente mortale a Firenze.

"In attesa che la magistratura faccia luce su dinamiche e responsabilità, una cosa è certa: la sicurezza nei luoghi di lavoro e la salvaguardia della vita dei lavoratori deve essere messa in cima alle priorità del Paese", aggiunge Sbarra sostenendo la necessità di "un piano nazionale, più verifiche, controlli e ispettori, banche dati incrociate, rating sociale per le imprese, investimento su prevenzione, formazione e stretta sulle sanzioni. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutta l'Italia", conclude il leader della Cisl.



