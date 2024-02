Crollo cantiere: Landini, primo segnale sciopero in Toscana

"Oggi in Toscana abbiamo mandato un primo segnale come Cgil regionale proclamando due ore di sciopero immediato a fine turno in tutti i luoghi di lavoro e so che ci sono già state fermate spontanee da parte delle Rsu in diverse fabbriche". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, oggi a Pisa, commentando il grave incidente sul lavoro avvenuto a Firenze. "Abbiamo un altro impegno a Lucca - ha aggiunto - ma in base alla situazione fiorentina che è in costante evoluzione valuterò se andare a Firenze".



