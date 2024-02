Crollo a Firenze, sciopero generale Cgil-Cisl-Uil Toscana

Sciopero generale regionale in Toscana, nelle ultime due ore di turno: lo hanno indetto Cgil, Cisl e Uil dopo il grave incidente avvenuto stamani a Firenze nel cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato.

"Facciamo appello a istituzioni, mondo delle imprese e della politica, organi di controllo, basta morti sul lavoro!", affermano i sindacati in una nota congiunta.

"La tragedia nel cantiere di Firenze è un fatto agghiacciante. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e dei feriti. Ma il cordoglio e la solidarietà non bastano. La strage deve finire". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

"Non parlate di cordoglio e di dolore. Assumetevi la responsabilità delle gare al massimo ribasso, degli appalti a cascata e della mancanza di controlli. Nessun profitto vale una vita umana". Lo ha scritto su X Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil.

"Nel 2023 ci sono stati mille morti sul lavoro e spesso questi incidenti sono prodotti dal sistema del subappalto e della logica degli appalti al massimo ribasso. Voglio ricordare però che è stato questo Governo a modificare il codice degli appalti e a reintrodurre il subappalto a cascata", ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini.

"Sono disgustose le parole di Maurizio Landini, che commenta l'incidente sul lavoro a Firenze incolpando anche il nuovo codice degli appalti: il segretario della Cgil ignora che le nuove norme sono state volute dall'Europa, tanto che l'Italia era a rischio infrazione, e che nulla c'entrano con la tragedia. Il livore ideologico della Cgil non si ferma neppure davanti alle tragedie". Così una nota della Lega.

Il crollo nel cantiere a Firenze è una "terribile tragedia. Attraverso il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e i carabinieri del Comando per la tutela del lavoro presenti sul posto a supporto dell'autorità giudiziaria, sto seguendo le operazioni di soccorso e le ricerche dei dispersi per fare luce sull'accaduto e adottare ogni ulteriore intervento necessario rispetto a quanto fatto fin qui". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

"Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per le vittime del crollo del cantiere a Firenze e le mie sentite condoglianze alla famiglie colpite da questa tragedia che ci lascia attoniti. Ringrazio tutti coloro che sono impegnati in queste ore nella ricerca dei dispersi e nelle operazioni di soccorso". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.





