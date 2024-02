Borsa: Asia corre guardando a Fed, Hong Kong +2,4%

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in rialzo dopo il calo oltre le stime delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, una frenata che potrebbe portare la Fed a tagliare i tassi già a giugno per sostenere l'economia.

Tokyo è salita dello 0,8%, con l'indice Nikkei che vede il suo massimo storico, ma soprattutto Hong Kong corre e sale dello 2,4% anche grazie ai piani di sostegno del governo cinese alle Borse. Chiuse sia Shanghai sia Shenzhen per le festività del capodanno cinese, con buoni segnali comunque dal fronte del turismo interno.

In rialzo dell'1,2% l'indice generale di Seul e del 3% il listino tecnologico. Più cauta Sidney, che ha chiuso comunque in aumento dello 0,6%.

In leggero rialzo i future sull'avvio dei mercati europei.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA