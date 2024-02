Via libera Ue a 6,9 miliardi di aiuti pubblici per idrogeno

La Commissione europea ha dato il via libera ad aiuti di Stato per complessivi 6,9 miliardi di euro da parte di sette Stati membri, tra cui l'Italia, per il terzo importante progetto di interesse comune europeo nella catena del valore dell'idrogeno battezzato Ipcei Hy2Infra.

L'iniziativa, si legge in una nota Ue, è finalizzata a incrementare, attraverso le necessarie infrastrutture, la disponibilità di idrogeno rinnovabile, riducendo così la dipendenza dal gas naturale e contribuendo a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA