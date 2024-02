Prysmian perfeziona contratti da Amprion per 5 miliardi

Prysmian ha perfezionato contratti per tre commesse dal valore aggregato di circa 5 miliardi di euro con Amprion, uno dei principali gestori di sistemi di trasmissione europei, per due sistemi di connessione della rete offshore e il progetto in cavo terrestre Dc34.

Si tratta del "maggiore pacchetto di contratti sia in termini di valore che in termini di chilometri di cavi mai assegnato a Prysmian", spiega la società. Include in aggregato circa 4.400 chilometri di cavi ad alta tensione in corrente continua, di cui circa 3.400 chilometri sono cavi terrestri e 1.000 chilometri sono cavi sottomarini. Sono inclusi anche cavi di ritorno metallici dedicati.

I tre contratti con Amprion rappresentano una "pietra miliare per Prysmian, in quanto sottolineano ancora una volta la cooperazione fiduciosa tra le due aziende. Siamo lieti di contribuire attivamente come partner affidabile alla transizione energetica", afferma Hakan Ozmen di Prysmian.

"Sono state garantite le risorse in cavo necessarie per tre importanti progetti di transizione energetica. I contratti come quelli siglati con Prysmian sono essenziali per raggiungere i nostri obiettivi di espansione offshore. Per noi rappresentano un passo significativo verso il successo dei progetti", evidenzia Hendrik Neumann di Amprion.

Questi tre progetti rientrano nel piano generale della Germania di installare 70 Gw di energia eolica offshore entro il 2045 e permetteranno di trasmettere l'energia generata nel Mare del Nord ai consumatori delle regioni occidentali e meridionali del paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA