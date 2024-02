Lagarde, 'su tassi ultima cosa che voglio sono scelte avventate'

Sul taglio dei tassi "l'ultima cosa che voglio vedere è che la Bce assuma una decisione avventata dei per poi vedere l'inflazione rimbalzare e dover tornare indietro e assumere nuove misure restrittive". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde parlando alla commissione Affari Economici e Monetari dell'Eurocamera.

"Continueremo a seguire i dati. pretesteremo attenzione ai dati sui salari, ai profitti per unità. Per chi teme che guarderemo un po' nello specchietto retrovisore vi garantisco che prenderemo in considerazione tutta una serie di dati", ha aggiunto.



