Lagarde: 'Disinflazione continua, sui tassi guarderemo dati'

I dati "confermano il processo di disinflazione in corso e questo processo continuerà - ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde parlando alla commissione Affari Economici e Monetari dell'Eurocamera -, secondo le previsioni, portandoci ancora più in basso nel 2024". Sui tassi di interesse "continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello e la durata appropriati della restrizioni, tenendo conto delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e la solidità della trasmissione della politica monetaria".

"L'attività economica dell'eurozona è stata piuttosto debole nel 2023 e questa debolezza ha caratterizzato tutti i settori. Ma gli indicatori prospettici segnano una ripresa nel prossimo anno".

"Un anno e mezzo fa siamo stati i primi a riconoscere che le nostre proiezioni presentavano errori. Ora le nostre stime sull'inflazione, che prima erano al rialzo, sono adesso al ribasso soprattutto per i prezzi dell'energia", che "sono difficili da prevedere", ha sottolineato la presidente di Eurotower. Sulla nuova riduzione dei tassi di interesse, rispondendo ad uno dei parlamentari della commissione Econ, Lagarde ha spiegato: "non dirò se taglieremo i tassi a tarda primavera o a inizio estate ma siamo fiduciosi sul percorso verso il 2%".

"Siamo fiduciosi che in termini di direzione ci stiamo muovendo verso il 2% in maniera tempestiva ma al momento non abbiamo abbastanza per essere certi della solidità" di questo esito "e non vogliamo correre il rischio di una inversione. Ecco perché abbiamo bisogno di ulteriore fiducia" per agire sui tassi.

"I motivi per rafforzare la nostra moneta unica sono più forti che mai - ha detto Lagarde -. Le prossime Europee saranno un'opportunità per un programma ambizioso sulla nostra unione economica e monetaria. E' essenziale che tutte le forze politiche colgano questa opportunità per assicurare che l'Europa possa rispondere alle sfide che abbiamo davanti". "I primi 25 anni della moneta unica sono stati un successo ma non tutti i traguardi dell'unione monetaria sono stati raggiunti", ha spiegato Lagarde.

