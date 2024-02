Il monito di Draghi: 'L'Ue coordini le spese per la difesa'

Per evitare sprechi e i duplicati i Paesi europei devono coordinare le spesa per la difesa, a prescindere che l'America con Joe Biden o Donald Trump al comando lo chieda. Lo sostiene Mario Draghi che è intervenuto ad una conferenza della National Association for Business Economics a Washington dove è stato insignito del prestigioso premio Volcker alla carriera.



"C'è un forte bisogno di coordinare le nostre spese sulla difesa - ha sottolineato l'ex premier italiano in un'intervista seguita alla sua lectio magistralis - per evitare i duplicati e gli sprechi. D'altra parte dobbiamo investire su alcuni settori della difesa e tutto questo è possibile solo con una visione comune della difesa e della politica estera". L'ex presidente della Banca Centrale europea, sul quale nei mesi scorsi sono circolate voci di una possibile candidatura alla presidenza della Commissione Ue, non è voluto entrare nel merito delle prossime elezioni negli Stati Uniti ed ha chiarito che indipendentemente dal prossimo presidente, che sia un partner "amichevole o ostile", l'Europa deve "darsi una smossa" dal punto di vista della difesa. come è successo per la lotta al cambiamento climatico dove c'è stato un maggiore coordinamento con l'ambiziosa agenda fissata dalla Commissione. Draghi ha poi affrontato il rischio di politiche sempre più isolazioniste nel Vecchio Continente sottolineando che i recenti sondaggi non evidenziano "cambiamenti radicali". D'altra parte, ha precisato l'ex premier, "anche i più duri isolazionisti in Europa devono rendersi conto che ogni Paese europeo è troppo piccolo da solo".



Quanto all'Ucraina e al suo ingresso nell'Ue, l'ex governatore della Banca d'Italia, ha spiegato che il rischio è lasciare il Paese da solo dopo la fine della guerra. "L'Ucraina sarebbe uno dei membri più grandi dell'Unione europea con tante risorse ma anche con un enorme bisogno di ricostruire tutto quello che la Russia ha distrutto. L'Ue oggi rappresenta l'ancora di Kiev", ha detto. Su temi più strettamente economici 'super Mario', che sta lavorando ad un report sulla competività in Europa che oggi il commissario europeo Paolo Gentiloni ha detto sarà pubblicato dopo le elezioni europee, ha delineato un quadro di grande cambiamento delle politiche macroeconomiche e fiscali, in Europa e nel mondo, nell'ambito di un periodo di maggiori rivalità geopolitiche e relazioni economiche internazionali più transattive.



"La politica fiscale sarà chiamata a svolgere un ruolo più significativo, il che significa a quanto posso aspettarmi, deficit pubblici persistentemente più alti", ha sottolineato l'ex presidente della Bce. "La politica fiscale sarà chiamata a incrementare gli investimenti pubblici per soddisfare la gamma di nuove esigenze di investimento. I governi dovranno affrontare le disuguaglianze in materia di ricchezza e reddito. E, in un mondo di shock di offerta, è probabile che la politica fiscale si trovi a dover svolgere anche un maggior ruolo di stabilizzazione - un ruolo che in precedenza avevamo attribuito principalmente alla politica monetaria", ha aggiunto l'ex premier italiano per il quale "deve esserci un percorso fiscale chiaro e credibile che si concentri sugli investimenti e al contempo, nel nostro caso, preservi i valori sociali europei".

"Questo - ha sostenuto Draghi a Washington - darebbe alle banche centrali maggiore fiducia nel fatto che la spesa pubblica oggi, aumentando la capacità di offerta, porterà a un'inflazione più bassa domani. In Europa, dove le politiche fiscali sono decentralizzate, possiamo anche fare un ulteriore passo avanti finanziando una quota maggiore di investimenti in modo collettivo, a livello di Unione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA