Nielsen, il mercato pubblicitario è positivo nel 2023 (+2,6%)

Nielsen ha pubblicato i risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di dicembre 2023. Questi vedono gli investimenti pubblicitari in Italia chiudere il mese a +0,3%, anche senza eventi sportivi, portando la raccolta pubblicitaria del 2023 a +2,6%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti Over the top (Ott), l'andamento del 2023 si attesta a +1,9%.

I grandi eventi sportivi come gli Europei di calcio e le Olimpiadi saranno invece presenti nel 2024 con una prospettiva di ulteriore crescita della pubblicità. Tale prospettiva è rafforzata dalle ultime previsioni macroeconomiche che confermano un outlook di sostanziale stabilità secondo Nielsen.





