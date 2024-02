Nel 2023 utile Essilux sale a 2,2 miliardi, bene i ricavi

Nel 2023 EssilorLuxottica ha registrato ricavi per 25,39 miliardi, in aumento del 7% a cambi costanti rispetto al 2022, con un utile netto di 2,28 miliardi (+14%). Il dividendo proposto è di 3,95 per azione, in crescita del 22% rispetto al 2022. Nel solo quarto trimestre i ricavi sono stati di 6,25 miliardi e, come il fatturato dell'intero anno, sono in aumento del 7%.

L'anno scorso il gigante italo francese delle lenti e delle montature nato dalla fusione della Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio per il terzo anno consecutivo ha visto una crescita dei ricavi superiore al 7%, spiega la società, sottolineando che in termini di marginalità, l'utile operativo adjusted e l'utile netto di gruppo adjusted sono cresciuti rispettivamente del 7,7% e del 9,4% a cambi costanti "in un anno in cui l'inflazione ha inciso su diverse voci di costo e in particolare su quella del lavoro".

Buona l'accelerazione in Nord America nel quarto trimestre, con il mercato Emea che conferma il solido ritmo di crescita del terzo trimestre. Il margine operativo adjusted è al 16,9% a cambi costanti, mentre il free cash flow a 2,4 miliardi nell'anno, "dopo gli importanti investimenti in ambito produttivo, nel digitale e nelle tecnologie di Intelligenza artificiale.

"Manteniamo una redditività forte, con un utile netto di gruppo adjusted record vicino ai 3 miliardi: è stato - commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di Essilux - anche un anno di importanti investimenti, con il consolidamento di nuove categorie di prodotto, da Stellest nella miopia a Ray-Ban Meta nei dispositivi indossabili, l'ampliamento del portafoglio marchi con brand iconici come Moncler e Jimmy Choo, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e della business intelligence, l'espansione del nostro network produttivo e il rafforzamento della rete retail a livello globale", concludono Milleri e du Saillant.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA