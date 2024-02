La birra Baladin cerca fondi tra i fan, nel 2028 la Borsa

Il produttore artigianale di birra Baladin lancia una campagna di equity crowdfunding con l'obiettivo di raccogliere 5 milioni di euro con cui sostenere la crescita, puntando ad aumentare il fatturato dai 18 milioni del 2023 a 50 milioni nel 2028 e a quadruplicare a 100 mila ettolitri i volumi annui prodotti nei siti di Bernareggio, in Brianza, e Piozzo, nelle Langhe. Con l'intento nel 2028, quando il margine di ebitda sarà salito dal 22 al 25%, di puntare alla Borsa.

La valutazione di Baladin, sulla base della quale verrà fatta la raccolta fondi attraverso la piattaforma Mamacrowd, "è compresa tra i 40 e i 60 milioni di euro", ha spiegato Isaac Musso, figlio del fondatore, Teo Musso, e investor relation di Baladin. "Abbiamo scelto di aprire il capitale dell'azienda per crescere insieme alla nostra community", ha detto il papà Teo, ceo di Baladin. "Il coinvolgimento di coloro che amiamo definire i baladiniani, che insieme a noi condividono valori identitari e filosofia del birrificio, rappresenta, infatti, uno dei pilastri dell'azienda".

Le risorse raccolte serviranno anche a rendere il birrificio di Biozzo indipendente dal punto di vista idrico, sfruttando una falda a 300 metri di profondità, e a fare dello stabilimento di Bernareggio, acquisito nel 2022, il primo birrificio condiviso d'Italia, in cui verranno ospitati altri produttori artigianali.

Per crescere Baladin investirà sul marketing e sulla comunicazione, sul potenziamento della rete di vendita e sul rafforzamento nei mercati internazionali, attraverso l'ingresso di nuove risorse professionali e manageriali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA